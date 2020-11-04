Keşan Gıda OSB'nin kuruluş protokolü imzalandı - Son Dakika

Keşan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruluş protokolü imzalandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında Keşan Gıda OSB müteşebbis heyeti toplantısı Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti.

Toplantıda OSB'nin kuruluş protokolü imzalandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, daha fazla üretim ve istihdam hedefiyle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Keşan'ın istihdamla geliştiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne Valimiz Ekrem Canalp başkanlığında toplantımızı gerçekleştirdik. Daha fazla üretim ve istihdam hedefiyle çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Keşan'ımız ve bölgemize büyük istihdam sağlayacak Gıda OSB için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Edirne Valimiz Ekrem Canalp'e, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a, il ve ilçe başkanlıklarımıza, oda ve borsa camiamıza ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz."