Keşan Gıda OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Keşan Gıda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğinde, Vali Ekrem Canalp başkanlığında yapılan toplantıda, OSB ile ilgili çalışmalar ve projeler görüşüldü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

OSB projelerinin çalışmalarında sona geldiklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne Valiliği, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası ile Keşan'ımıza istihdam ve ekonomik anlamda katma değer sağlayacak gıda ihtisas OSB için işbirliği halindeyiz. Her şeyin en iyisine layık Keşan'ımızda fabrika bacalarının tütmesine çok az kaldı. Yerel ve bölgesel kalkınma için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."