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Keşan Hakimi arabasıyla tarlaya uçtu

1 saat önce

Keşan Hakimi arabasıyla tarlaya uçtuTEKİRDAĞ - Edirne'nin Keşan ilçesinde görevli bir hakim, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arabasının tarlaya uçması sonucu oğluyla birlikte hafif yaralandı.

Keşan Hakimi arabasıyla tarlaya uçtu

TEKİRDAĞ - Edirne'nin Keşan ilçesinde görevli bir hakim, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arabasının tarlaya uçması sonucu oğluyla birlikte hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara - Keşan yolunda seyir halinde olan Keşan Hakimi Murat Şen yönetimindeki araba, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Murat Şen ve oğlu D.K.Ş. hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hakim ve oğlu tedavi altına alındı.

Keşan Hakimi arabasıyla tarlaya uçtu

Malkara, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:27 Kaynak: İHA
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