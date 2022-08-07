Keşan Belediyesi "kaçak su" denetimlerini arttırdı - Son Dakika
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Keşan Belediyesi "kaçak su" denetimlerini arttırdı

07.08.2022 12:05
Keşan Belediyesi "kaçak su" denetimlerini arttırdı

Keşan ilçesinde belediye ekipleri kaçak su kullanımına karşı denetimlerini arttırdı.

Keşan ilçesinde belediye ekipleri kaçak su kullanımına karşı denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin hafta boyunca denetimlerine devam ettiği belirtildi.

Ev ev gezilerek kontroller yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mücavir alanlarımızdan Erikli sahilimizde su bağlantı bedelini ödemeden yeni hattan kaçak su kullanan haneleri, denetim ekiplerimizle tek tek tespit ediyor, idari yaptırım ve cezai işlem uyguluyoruz. Kaçak su kullanarak hem belediyemizin ve hem de aynı sahili paylaştıkları komşularının hakkını gasp edenlere ekiplerimizle göz açtırmıyoruz. Ekiplerimiz bugün Erikli'de 200 konut denetimi gerçekleştirdi ve su sayaçları uygun olmayan ve kuyu suyu kullanan sakinlerimize 3 gün süre verirken, yeni hattan kaçak su kullandığı tespit edilen 3 evin de sularını kestiler. Kaçak şekilde yeni hattan su kullanan vatandaşlarımızı idari yaptırım ve para cezası yaşamamaları için belediyemize ve Erikli Hizmet Noktamıza abone olmaya bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Erikli, Keşan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi 'kaçak su' denetimlerini arttırdı - Son Dakika

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