Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika
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Keşan'dan kısa kısa

23.09.2022 12:00
Keşan'dan kısa kısa

Keşan ilçesinde, evcil hayvan parkı kurulacak.

Keşan ilçesinde, evcil hayvan parkı kurulacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, parkın kurulacağı alanda incelemede bulundu.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, evcil hayvan parkının 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde açılacağını belirtti.

Parkın Keşan Belediyesi ve Klinisyen Veteriner Hekimleri Derneği işbirliğinde Şehit Polis Okan Koç Caddesi üzerinde kurulacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Evcil hayvan sahiplerinin buluşma adresi bu park olacak. Can dostlarımızın gönüllerince ve güvenli şekilde vakit geçireceği bir alan hazırlıyoruz." dedi.

Helvacıoğlu, Engelsiz Park'ta incelemede bulundu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapımına devam edilen Engelsiz Park'ta incelemede bulundu.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, parkın oyun grubu montaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Merkezin üretim atölyelerine, engelsiz parktan engelli istihdamına kadar birçok kazanımı aynı anda sağlanacağını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesini artıracak, bedensel ve zihinsel aktivitelerini daha rahat gerçekleştirmelerini destekleyecek parkımızda çalışmalarımız titizlikle ilerliyor.

Engelli vatandaşlarımız ile ilgili olarak duyarlılığımız ve hassasiyetimizden ödün vermiyoruz. Bugünü kurtarmıyor, güçlü bir Keşan için geleceğe kalıcı eserler bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz."

Keşan Belediyesi "can dostlara" kulübe yapıyor

Keşan Belediyesi ekipleri talepte bulunan vatandaşların hayvanları için kulübe yapıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Elifyaz Dilbaz ve Ecrin Tezmen'in köpeği için yapılan kulübeleri sahiplerine teslim etti.

Helvacıoğlu, can dostları yuvalarına kavuşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Keşan Belediyesi olarak bizler de bu anlamlı sevgi için elimizden ne geliyorsa eksiksiz yapıyoruz. Hayvansever dostlarımızla ve çocuklarımızla el ele vererek can dostlarımızı koruma altına almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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