Kontrollerde, kask takmayan sürücülere ceza uygulamak yerine Keşan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın katkılarıyla alınan kasklar hediye edildi ve kask kullanımının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da trafik kazasında kaskı kırılan sürücüye yeni kask hediye edildi - Son Dakika

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