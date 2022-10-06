Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

06.10.2022 09:36
Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde görev yapan din görevlileri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Keşan ilçesinde görev yapan din görevlileri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit ve ekibine teşekkür etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayan Helvacıoğlu, "Hafta nedeniyle yapılacak programlar ve işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Din görevlilerimiz milli, manevi ve dini değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor." dedi.

Keşan'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri sürüyor

Keşan ilçesinde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında hentbol maçı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonundaki maçı izledi.

Maçın ardından sporcuları tebrik eden Helvacıoğlu, "Keşan Gençlik Spor Müdürümüz Vedat Çimen'le Keşan'da, futbol, basketbol, voleyboldan sonra yeni bir branşın daha kendi kulvarında emin adımlarla ilerlediğine şahit olduk. Yetenekli sporcularımızı yürekten kutluyor ve destekliyoruz. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız." ifadelerini kullandı.

Havsa'da otopark çalışmaları tamamlandı

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan otoparkta incelemede bulundu.

Balkan, yaptığı açıklamada, ilçenin güzelleşmesi için güzel projeler ortaya koyduklarını belirtti.

Otoparkın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Balkan, "Yeni kaldırımlarımıza ek düzenleme kapsamında, bölgedeki araç yoğunluğunu gözeterek yaptığımız otoparkımızı iyi günlerde kullanmak dileklerimle." dedi.

Keşan'da miniklere hikaye kitabı hediye etti

Keşan Belediyesi ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği işbirliğinde çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla "Vetmen Maceraları 2 Vetmen Çiftlikte" hikaye kitabı çocuklara hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevini ziyaret eden öğrencilerle sohbet etti.

Vetmen Maceraları 2 Vetmen Çiftlikte isimli hikaye kitabını öğrecilere dağıtan Helvacıoğlu, hayvan sevgisinin erken yaşta aşılanması gerektiğini ve ilçedeki çocuklara kitap dağıtımına devam edeceklerini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Veteriner Sağlık Teknikerliği ve Laborant Bölümü öğrencileri de masal saati etkinliğinde buradaki çocuklara kitap okudu.

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Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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