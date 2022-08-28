Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde, iş yerine tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.
Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki iş yerine tüfekle ateş edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Keşan'da polis huzur ve güven uygulaması yaptı
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.
İlçenin çeşitli noktalarında 114 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 828 kişinin sorgusu yapıldı.
Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan A.A. ile kimlik göstermemek için polise zorluk çıkaran E.K. gözaltına alındı
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan ekipler otogar, köy garajı, kahvehane, kafe, motosiklet tamircileri, internet kafe, park, bahçe, metruk binaları da kontrol etti.
Trafik ekiplerinin kontrollerinde ise 2 araç trafikten men edildi, 18 araç sahibi ve sürücüsüne 31 bin 814 lira ceza yazıldı.
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