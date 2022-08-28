Edirne'de asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de asayiş

28.08.2022 10:14
Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde, iş yerine tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.

Keşan ilçesinde, iş yerine tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.

Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki iş yerine tüfekle ateş edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Keşan'da polis huzur ve güven uygulaması yaptı

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

İlçenin çeşitli noktalarında 114 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 828 kişinin sorgusu yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan A.A. ile kimlik göstermemek için polise zorluk çıkaran E.K. gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan ekipler otogar, köy garajı, kahvehane, kafe, motosiklet tamircileri, internet kafe, park, bahçe, metruk binaları da kontrol etti.

Trafik ekiplerinin kontrollerinde ise 2 araç trafikten men edildi, 18 araç sahibi ve sürücüsüne 31 bin 814 lira ceza yazıldı.

YORUMLAR
500
Eski eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Çocuğunun velayetini istiyor Eski eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Çocuğunun velayetini istiyor Eski eşiyle tartışan adam sokak ortasında genç kadını defalarca bıçakladı Eski eşiyle tartışan adam sokak ortasında genç kadını defalarca bıçakladı
Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Keşan, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:55 Kahramanmaraş'ta korkunç trafik kazası! Ortadan ikiye ayrılan aracın içinde can veren eşini kaybeden kadının feryadı yürek dağladı
08:16 ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
07:55 Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, telefon joker hakkıyla eşini arayıp "Seni seviyorum" dedi
00:46 ABD'nin Gülşen çağrısına AK Parti'den çok sert tepki: Hadsizlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 10:14:24. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement