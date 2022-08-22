Keşan'da işyerinde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Keşan ilçesinde işyerinde yapılan aramada tabanca, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde M.M.K'ye ait işyerinde arama yaptı.
Aramada 2 tabanca, 2 şarjör, çeşitli çaplarda 31 tabanca fişeği, kağıda sarılı 8,28 gram esrar, folyoya sarılı 1,08 gram metamfetamin ve ?esrar öğütücü ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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