Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatbikat öncesi öğrencilere İtfaiye Müdürlüğünün kullandığı araçlar ve yangın esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da okullarda yangın tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

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