Keşan'da okullarda yangın tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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Keşan'da okullarda yangın tatbikatı düzenlendi

27.09.2022 17:10
Keşan'da okullarda yangın tatbikatı düzenlendi

Keşan ilçesinde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda yangın tatbikatı düzenlendi.

Keşan ilçesinde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda yangın tatbikatı düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatbikat öncesi öğrencilere İtfaiye Müdürlüğünün kullandığı araçlar ve yangın esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.

İtfaiye Müdürü Gökhan Yılmaz, öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Tatbikatta senaryo gereği okul bahçesinde çıkan yangın söndürüldü, okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da okullarda yangın tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da okullarda yangın tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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