Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
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Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi

13.09.2022 10:26
Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi

Keşan ilçesinde jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

Keşan ilçesinde jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçenin çeşitli noktalarında servislerde çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesinin olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler ruhsat, ehliyet kontrolü, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı "dur" lambasının bulunup bulunmadığını, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığını da denetledi.

Yönetmeliğe uymayan servislere ceza uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Zabıta, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
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