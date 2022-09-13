Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçenin çeşitli noktalarında servislerde çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesinin olup olmadığını kontrol etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Zabıta, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

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