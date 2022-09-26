Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

26.09.2022 16:16
Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Keşan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G (27) idaresindeki 17 ACE 624 plakalı kamyonet, Korucuköy Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan A.G, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evinde çıkan yangında yaralandı

Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde, A.D'nin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ayaklarında yanıklar oluşan A.D, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Keşan Devlet Hastanesi, İtfaiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

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