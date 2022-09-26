Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.G (27) idaresindeki 17 ACE 624 plakalı kamyonet, Korucuköy Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan A.G, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evinde çıkan yangında yaralandı
Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde, A.D'nin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ayaklarında yanıklar oluşan A.D, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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