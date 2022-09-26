Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde, A.D'nin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Edirne'de asayiş - Son Dakika

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