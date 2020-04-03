Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi pazarı kurulmayacak - Son Dakika

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Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi pazarı kurulmayacak
6 saat önce
Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi pazarının kurulmamasına karar verdi.
Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi pazarının kurulmamasına karar verdi.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Keşan Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla; virüs salgınının yayılma riskini önlemek amacıyla, cumartesi pazarı geçici olarak kaldırılmıştır. Aynı karar kapsamında pazar günü 3 noktada (Yeni Mescit Mahallesi, Zati Yörüker Caddesi, Eski Devlet Hastanesi otopark alanı ve Eski TMO kapalı salı pazarı alanı) gıdaya yönelik küçük semt pazarları kurulacaktır. Salı, çarşamba ve perşembe semt pazarları tedbirli bir şekilde aynı yerlerinde devam edecektir."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:22 Kaynak: AA
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