Keşan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Keşan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

06.09.2022 14:36
Keşan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Keşan ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Keşan ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Büyük Cami Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki tarihi metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev büyük zarar gördü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerinde inceleme yaptı.

YORUMLAR
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Yenikapı'da bir İETT otobüsü kaza yaptı. Yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yenikapı'da bir İETT otobüsü kaza yaptı. Yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. YENİKAPI'DA İETT OTOBÜSÜ ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI-1 YENİKAPI'DA İETT OTOBÜSÜ ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI-1
Kaynak: AA

İtfaiye, Keşan, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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