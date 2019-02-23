Son Dakika Haberleri: Keşan İlçesinde Otomobilin Çarptığı Köpek Yaralandı

Keşan İlçesinde Otomobilin Çarptığı Köpek Yaralandı

16 dakika önce

Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı köpek yaralandı.

Keşan İlçesinde Otomobilin Çarptığı Köpek Yaralandı, System.String[]
Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı köpek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.Ç'nin kullandığı otomobil Gelibolu yolu üzerinde aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Araç, kaza sonrası durmayarak, devam etti.

Çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan köpeği gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ve Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri veterineri arayarak yaralı hayvan için yardım istedi.

Bu arada aracın sürücüsü çaptığı köpeğin durumunu merak ederek olay yerine döndü. Kaza tutanağı düzenleyen polis bir taraftan da köpeğin durumunu kontrol etti.

Yaralı köpek olay yerine gelen veteriner tarafından kliniğe götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:23 Kaynak: AA

Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Bir Garip Olay Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı

Ankara'da Trafikte Ölümüne Kavga Kamerada Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:39:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan İlçesinde Otomobilin Çarptığı Köpek Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]