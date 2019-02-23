Keşan İlçesinde Otomobilin Çarptığı Köpek Yaralandı
16 dakika önce
Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı köpek yaralandı.
Keşan
ilçesinde otomobilin çarptığı köpek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ç.Ç'nin kullandığı otomobil Gelibolu
yolu üzerinde aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Araç
, kaza sonrası durmayarak, devam etti.
Çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan köpeği gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis
ve Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri veterineri arayarak yaralı hayvan için yardım istedi.
Bu arada aracın sürücüsü çaptığı köpeğin durumunu merak ederek olay yerine döndü. Kaza tutanağı düzenleyen polis bir taraftan da köpeğin durumunu kontrol etti.
Yaralı köpek olay yerine gelen veteriner tarafından kliniğe götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:23 Kaynak: AA
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