Ev sahibi yaptığı kontrolde bir teneke 5 litrelik zeytinyağı, 4 teneke 5 litrelik ayçiçeği yağı, 15 kilo toz şeker ile cep telefonunun çalındığını fark etti.

Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.