Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

06.09.2022 10:26
Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde park halindeki araçlara otomobille çarpıp kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Keşan ilçesinde park halindeki araçlara otomobille çarpıp kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir otomobil park halindeki 4 araca çarpıp kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler A.T. ve B.T'yi gözaltına aldı.

Evden hırsızlık

Keşan ilçesinde evinden hırsızlık yapılan kişi polise başvurdu.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan F.U. evine geldiğinde pencerenin açık olduğunu fark etti.

Ev sahibi yaptığı kontrolde bir teneke 5 litrelik zeytinyağı, 4 teneke 5 litrelik ayçiçeği yağı, 15 kilo toz şeker ile cep telefonunun çalındığını fark etti.

F.U. polise şikayette bulundu.

Bisikleti çalındı

Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Kentteki bir alışveriş merkezine gelen A.K. bisikletini park alanına kilitleyerek bıraktı.

Döndüğünde bisikletini yerinde bulamayan A.K. polise başvurdu.

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Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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