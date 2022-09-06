Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde park halindeki araçlara otomobille çarpıp kaçan 2 şüpheli yakalandı.
Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir otomobil park halindeki 4 araca çarpıp kaçtı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler A.T. ve B.T'yi gözaltına aldı.
Evden hırsızlık
Keşan ilçesinde evinden hırsızlık yapılan kişi polise başvurdu.
Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan F.U. evine geldiğinde pencerenin açık olduğunu fark etti.
Ev sahibi yaptığı kontrolde bir teneke 5 litrelik zeytinyağı, 4 teneke 5 litrelik ayçiçeği yağı, 15 kilo toz şeker ile cep telefonunun çalındığını fark etti.
F.U. polise şikayette bulundu.
Bisikleti çalındı
Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise şikayette bulundu.
Kentteki bir alışveriş merkezine gelen A.K. bisikletini park alanına kilitleyerek bıraktı.
Döndüğünde bisikletini yerinde bulamayan A.K. polise başvurdu.
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