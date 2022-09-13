Kahvehane, internet kafe, büfe ve metruk binalarında kontrol edildiği uygulamada, trafik ekipleri de 10 araç sürücüsüne 16 bin 444 TL ceza yazarken 2 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Tragger, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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