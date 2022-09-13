Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı

13.09.2022 17:34
Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı

Keşan ilçesinde polis ekipleri okul çevrelerinde uygulama yaptı.

Keşan ilçesinde polis ekipleri okul çevrelerinde uygulama yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden 110 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, 693 kişinin sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan R.A ve O.J gözaltına alındı.

Kahvehane, internet kafe, büfe ve metruk binalarında kontrol edildiği uygulamada, trafik ekipleri de 10 araç sürücüsüne 16 bin 444 TL ceza yazarken 2 araç trafikten men edildi.

YORUMLAR
500
Edirne'de asayiş Edirne'de asayiş Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi
Kaynak: AA

Hisarcık, Tragger, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
15:36 13 günlük bebeğinin mamasına zehir koymuştu! Mahkemeye çıkan baba, mağdur olduğunu savundu
15:14 Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 17:34:43. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement