Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 5 araç trafikten men edildi, 35 araç sahibi ve sürücüsüne 48 bin 454 lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA

Tragger, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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