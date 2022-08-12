Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 3 araç trafikten men edildi, 9 araç sahibi ve sürücüsüne 10 bin 795 lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da asayiş uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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