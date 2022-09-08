Keşan'da toplu sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Keşan'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

08.09.2022 15:13
Keşan'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

Keşan ilçesinde sünnet şöleninde 46 çocuk sünnet oldu.

Keşan ilçesinde sünnet şöleninde 46 çocuk sünnet oldu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen sünnet şölenine, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılıç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, esnaf odaları temsilcileri, muhtarlar, çocuklar ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Aksal, belediyelerin doğumdan ölüme kadar vatandaşın derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen kurumlar olduğunu belirtti.

Keşan'da AK Parti belediyesiyle vatandaşların en üzgün olduğu günlerde de en mutlu olduğu günlerde de yanında olduklarını aktaran Aksal, "Tüm çocuklarımıza geçmiş olsun diliyorum. Allah nice cemiyetlerini göstersin. Şölenin düzenlenmesinde başta Keşan Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu ise Keşan Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti.

Keşan'da yaşayanları mutlu etmek, hayatlara dokunmak adına gönül belediyeciliğini önemsediklerini vurgulayan Helvacıoğlu, "Biliyoruz ki bir şehirde çocuklar mutluysa ve gülüyorsa eminiz ki şehir de gülüyor demektir. Bu sebeple Keşan'ın çocuklarına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunu da çocuklarımızın geleceği, memleketimizin geleceği için yapıyoruz. Çocuklarımızın yarınları için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba ise çocukların gözlerindeki heyecana ve mutluluğa tanık olduklarını dile getirdi.

Etkinlik kapsamında 46 çocuk sünnet oldu.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Edirne, Çocuk, Keşan, Güncel, Son Dakika

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