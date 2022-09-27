Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

27.09.2022 09:04
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Keşan ilçesinde üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranması bulunan zanlı tutuklandı.

Keşan ilçesinde üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranması bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.A'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen M.A. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranması bulunan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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