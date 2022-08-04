Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika
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Keşan'dan kısa kısa

04.08.2022 09:20
Keşan'dan kısa kısa

Keşan ilçesinde vektör mücadelesi devam ediyor.

Keşan ilçesinde vektör mücadelesi devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin halkın sağlığını korumak için gece gündüz çalıştığı belirtildi.

Araç üstü ULV ile ilçenin her köşesinde vektörle mücadele gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekibimizle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hoş Geldin Bebek Projesi

Keşan ilçesinde, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğan bebeği olan aileler ziyaret ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin ziyaretlerde şehrin yeni sakinlerine uzun, sağlıklı ve başarılı bir ömür dilediği belirtildi.

Saiye ve Şahin Gümüş'ün oğulları Yunus Emre, Buse ve Serkan Arduç'un kızları Seher Naz, Elif Karaca ve Ramazan Unanç'ın kızları Masal, Sevim ve Zafer Ateş'in oğulları Kuzey, Yaşariye ve Cihan Aynar'ın oğulları Şafak'ın, Fethiye ve Furkan Kıyakoğlu'nun Elisa'yı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ziyaret ederek, hediye takdim edildiği kaydedildi.

Helvacıoğlu spor yapan gençleri ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İzzetiye Mahallesi'nde semt sahasında spor yapan gençleri ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette, spora ve gençlere hizmet yatırımlarıyla destek olduklarını belirtti.

Gençlerin semt sahalarında sosyalleştiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Bu mutluluğu, keyfi ve gençlerimizin gülen yüzü ile gelişimini gördükçe ne kadar doğru bir iş yaptığımızı daha iyi anlıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika

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