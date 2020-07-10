Keşan ilçesinde virajı alamayan sürücü yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak yan döndü - Son Dakika

Keşan ilçesinde virajı alamayan sürücü yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak yan döndü

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan sürücü yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak yan döndü. Can kaybının yaşanmadığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı

Kaza, Keşan'da Edirne - Çanakkale Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.G.K. yönetimindeki 22FZ 977 plakalı araç Keşan üzerinde Çanakkale yönünde ilerliyordu. Yolun Keşan'a girişine gelen araçla viraja giriş yapan sürücü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce kaldırıma çıktı ardından istinat duvarına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yolda yan yatan araçtaki iki kişi bir süre dışarı çıkamadı. Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla, araçtakiler çıkarılırken; kazada yaralanan araç sürücüsü Z.G.K. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yan yatan araç çekici yardımıyla yol üstünde düzeltilmesinin ardından araç içindeki eşyaları alan kazazede yakınları, kaza sırasında araç içinde kafesiyle bulunan muhabbet kuşunun başına bir şey gelmemesine sevindi.

Daha sonra kazada hasar gören otomobil çekici ile bölgeden kaldırıldı, yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.