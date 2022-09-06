Keşan'da Zabıta Haftası kutlandı - Son Dakika
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Keşan'da Zabıta Haftası kutlandı

06.09.2022 16:24
Keşan'da Zabıta Haftası kutlandı

Keşan ilçesinde Zabıta Teşkilatının 196. Kuruluş Yılı kutlandı.

Keşan ilçesinde Zabıta Teşkilatının 196. Kuruluş Yılı kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, zabıtaların her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduğunu söyledi.

Zabıta personelinin Keşan'da canla başla çalışmalar yaptığını belirten Helvacıoğlu, "Keşan'ımız köklü bir teşkilatın mensupları olan bu kıymetli kahramanlarımıza emanettir. Onları sadece gündüzleri görüyor olabilirsiniz ama onlar Keşan'ımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle görev yapıyorlar. Belediyemizin dışa açılan yüzü, merhamet gözümüz olan değerli zabıta ailem bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik ruhuyla Keşan'ımıza birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Savaş Yiğit de personel yapısını sürekli dinamik tuttuklarını kaydetti.

Salgın boyunca ön saflarda çalışmalar yaptıklarını belirten Yiğit, "Bizler kendimizi belediyemizin ve devletimizin dışarıya yansıyan bir yüzü, halkımız ile belediyemiz arasında bir köprü olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın, esenliğinin, genel sağlığının, bir şehir bilinci içerisinde dayanışmanın, birbirimize olan saygımızın ve bu saygının geleceğe sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesinin teminatı olarak görmekteyiz." dedi.

Törenin ardından Helvacıoğlu ve zabıta teşkilatı esnafı ziyaret etti.

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, zabıta teşkilatının 196. yılını kutladı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, zabıta teşkilatının 196. yılını kutladı Başkan Oktay Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi Başkan Oktay Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Zabıta, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Zabıta Haftası kutlandı - Son Dakika

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