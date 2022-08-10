Keşan'da bir şüpheli okuldan kablo ve metal çaldığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Keşan'da bir şüpheli okuldan kablo ve metal çaldığı iddiasıyla tutuklandı

10.08.2022 14:00
Keşan'da bir şüpheli okuldan kablo ve metal çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Keşan ilçesindeki bir okuldan kablo ve metal hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Keşan ilçesindeki bir okuldan kablo ve metal hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir okulda kablo ve metal hırsızlığı ile ilgili çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin B.D. olduğunu belirledi.

Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yakalanan B.D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da bir şüpheli okuldan kablo ve metal çaldığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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