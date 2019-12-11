Keşan ilçesindeki taksi durakları yenileniyor - Son Dakika
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Keşan ilçesindeki taksi durakları yenileniyor

6 saat önce

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğü tarafından Keşan ilçesindeki 9 taksi durağının yenilenerek hizmete açıldığı bildirildi.

Keşan ilçesindeki taksi durakları yenileniyor, System.String[]

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğü tarafından Keşan ilçesindeki 9 taksi durağının yenilenerek hizmete açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan'da görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda duraklar tek tip olarak tasarlanıp yenilendi.

Taksicilerin ve müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilenen taksi durakları vatandaşların beğenisini kazandı.

Duraklarda her türlü ihtiyacın karşılanması amacıyla elektrik tesisatı çekilirken, mini mutfak tezgahı, iç döşemeli ve tuvaleti hazır şekilde yerine konuluyor.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, çalışmaların daha sonra il geneline yayılacağı ve diğer ilçelerde de ihtiyaç duyulan noktalarda taksi duraklarının yenilemelerin devam edeceğini kaydetti.

Edirne Valiliği, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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