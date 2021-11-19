Üye Girişi
KEŞAN'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI - Son Dakika

KEŞAN'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI

19.11.2021 15:39

EDİRNE'nin Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü tören ve etkinlikleri gerçekleştirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü tören ve etkinlikleri gerçekleştirildi.

Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törene Keşan Kaymakamı Cemalattin Yılmaz, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mustafa Özay, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı söylendi. Anma ve kutlama mesajlarının okunmasından sonra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, 99 yıl önce Keşanlı atalarımızın ayağa kalktığını ifade ederek, 'Boyun eğmedi, kendine kelepçe taktırmadı. Selamızı okutmadı. Dünyaya gözdağı verenler, Keşanlıların sinesine tosladı. Atalarımızı yok etmeye çalışanların defteri burada dürüldü ve kazandık. Bugün burada bu kazanımı kutluyorsak Keşanlı kahraman atalarımız sayesindedir. 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır' diyen Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar ki Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ifade ettiği gibi 'Çok değil, göğsümüzün üzerine çizsek seni isterse bundan sonra ufuk yansın, gök yansın çünkü sen bu milletin umduğu kahramansın' dediği kahramanlardır. 19 Kasım öyle sıradan bir gün değil. 19 Kasım sadece düşmanı kovmak değil, 19 Kasım Keşan'ın cesareti demek. 19 Kasım, 'Bu topraklarda, hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' demektir. Çünkü her işgal aynı zamanda bir başkaldırıdır, direnmektir, mücadeledir. Sonuçta vatandır, bayraktır ve de bayramdır. Bugün bizim bayramımız sevgili hemşerilerim. Kanla, çileyle, yoklukla sınanan Keşanlıların düğünüdür bugün. Bugün Keşan'ın gurur günüdür. Keşanlıyım diyenlerin övüncüdür. Keşan'ın bayramı kutlu olsun sevgili hemşehrilerim. Bugün zaferini gururla kutla Keşan? dedi.

Konuşmanın ardından Keşan'ın kurtuluşu ile ilgili düzenlenen şiir yarışmasında ilçe birincisi seçilen Yenimuhacir Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Gücüyener eserini okudu. Etkinlikler, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sürdü. Keşan Belediye Başkanlığı Halk Oyunları ekibi, Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Oyunları folklor ekibi ve Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ve Folklor ekibi gösterilerini sundu. Etkinlik, gruplar ile resmi ve sivil araçların geçiş töreniyle son buldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Edirne, Kasım, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEŞAN'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi 15:36 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında 15:21 Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında Tahminleri birer birer tutan İslam Memiş'ten kendisini eleştirenlere mesaj: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz 15:00 Tahminleri birer birer tutan İslam Memiş'ten kendisini eleştirenlere mesaj: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti

Son Dakika Haberleri
15:35 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi
15:30 CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı
15:21 Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında
15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
15:08 Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti
15:08 Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum
14:58 Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada
14:50 36 kişiye mezar olan "Rıza Bey Apartmanı" davasında kavga çıktı!
14:44 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı
14:39 Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:42
CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı         
15:30
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!         
15:18
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:45
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 15:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: KEŞAN'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement