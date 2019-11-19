Son Dakika Haberleri: Keşan'ın Kurtuluş Günü için düzenlenen törende işletmelerin promosyon ürün dağıtımında İzdiham
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Keşan'ın Kurtuluş Günü için düzenlenen törende işletmelerin promosyon ürün dağıtımında İzdiham

6 saat önce

Keşan'ın Kurtuluş Günü için düzenlenen törende işletmelerin promosyon ürün dağıtımında İzdihamEDİRNE - Edirne'nin Keşan İlcesinde Keşan'ın Kurtuluşu için düzenlenen törende işletmelerin halka promosyon ürün dağıtımı sırasında izdiham çıktı.

Keşan'ın Kurtuluş Günü için düzenlenen törende işletmelerin promosyon ürün dağıtımında İzdiham

EDİRNE - Edirne'nin Keşan İlcesinde Keşan'ın Kurtuluşu için düzenlenen törende işletmelerin halka promosyon ürün dağıtımı sırasında izdiham çıktı. Insanların birbirleriyle yarıştıkları kargaşada yaralanan olmadı.

Keşan'ın kurtuluşunun 97. Yıldönümü etkinlikleri bugün Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Konuşmaların ve yerel folklor gösterilerinin ardından şehir içinde faaliyet gösteren firmaların araçlarıyla geçiş töreni başladı. Firmaların promosyon dağıtımı sırasında insanlar birbirini ezdi. Ürün atan araçların camlarından hediye kapmaya çalışan vatandaşlar bir işletmenin aracının önüne çıkarak kortejin durmasına sebep olurken bu sırada bir ürün daha alabilmenin telaşıyla birbirlerinin üzerine çıktı. Polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kalabalık kimse yaralanmadan güçlükle dağıtabildi.

Keşan'ın Kurtuluş Günü için düzenlenen törende işletmelerin promosyon ürün dağıtımında İzdiham

Edirne, Keşan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
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