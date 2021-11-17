Keşan'ın Kurtuluşu Dolu Dolu bir programla kutlanacak - Son Dakika

-Kurtuluş Bayramı ile ilgili Keşan Belediye Başkan Vekili Şafak Uslu basın toplantısı ile programı açıkladı.

Keşan Belediye Başkan Vekili Şafak Uslu, Keşan'ın Kurtuluşu'nun 100.Yıldönümü öncesi kutlanacak olan 99.yıldönümü etkinlikleri için Keşan'a yakışır dolu dolu bir kutlama etkinliği hazırlandığını belirterek "Dolu dolu bir kurtuluş bayramı proramı hazırladık. Eski bayramlar tadında geleneksel bir anlayış ile bu yıl da kurtuluş bayramımızı hep birlikte kutlayacağız. 19 Kasım Keşan'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Keşan'a yakışır bir coşku ile tek yine tek yürek olacağız. 18 kasım ve 19 kasım tarihlerinde birbirinden güzel ve anlamlı etkinliklerimiz olacak. Çocuklarımıza ve gençlerimize yaşamaktan mutluluk duyacakları güzel bir Keşan hazırlarken bir yandan da bayramlarımızı geleneksel tatta yaşatalım istiyoruz."

Basın Toplantısına Keşan Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Selim Aras ile Sema Kılıç ile Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik de katıldı.