Keşan'ın yıllık elektrik ihtiyacının yarısı çöpten üretilen enerjiyle karşılanacak - Son Dakika
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Keşan'ın yıllık elektrik ihtiyacının yarısı çöpten üretilen enerjiyle karşılanacak

11.06.2022 16:46
Keşan'ın yıllık elektrik ihtiyacının yarısı çöpten üretilen enerjiyle karşılanacak

Edirne'nin Keşan ilçesinin yıllık elektrik ihtiyacının yarısı çöpten üretilen enerjiyle karşılanacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinin yıllık elektrik ihtiyacının yarısı çöpten üretilen enerjiyle karşılanacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) Düzenli Depolama Tesisinde elektrik üretimi için çalışmalara başlandı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, tesisi ziyaret ederek GÜNEKAB Başkanı Erhan Engin ve tesis yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, elektrik üretim tesisinin tam kapasite çalıştığında ilçenin elektrik ihtiyacının yarısını karşılayacağını belirtti.

Çöplerin enerjiye dönüşeceğini vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Atıklarımızı çöp değil yenilenebilir enerjinin hammadde kaynağı ve ekonomik bir değer olarak görüyoruz. Düzenli Depolama Tesisi içinde kurulan Elektrik Üretim Tesisi tam kapasite ile çalıştığında metan gazından Keşan'ın yarısının elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Çevreci belediye olarak çöpün çok değerli bir enerji kaynağı olduğu bilinciyle hareket ediyor, gelecek güzel günler için birliğimizle işbirliği ve çevreye duyarlı şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

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Kaynak: AA

Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'ın yıllık elektrik ihtiyacının yarısı çöpten üretilen enerjiyle karşılanacak - Son Dakika

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