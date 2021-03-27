Keşan Kaymakamı Yılmaz, dezenfekte çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Keşan Kaymakamı Yılmaz, dezenfekte çalışmalarını inceledi
27.03.2021 10:21
Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ev ve apartmanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ev ve apartmanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, ev ve apartmanlarda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarını yürüten ekipleri denetledi.
Yılmaz, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, yeni tip koronavirüs denetimleri kapsamında Maltepe ve Boztepe köyleri ile Paşayiğit Mahallesi'ne giderek incelemede bulundu. Denetimlere Keşan İlçe Sağlık Müdürü Hakan Çetin de katıldı.
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