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Keşan Kaymakamlığından açıklama Açıklaması

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde eski okul binasının önünde bulunan Atatürk büstüyle ilgili çıkan haberin ardından soruşturma ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

Keşan Kaymakamlığından açıklama Açıklaması, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde eski okul binasının önünde bulunan Atatürk büstüyle ilgili çıkan haberin ardından soruşturma ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde bulunan eski okul binasının bahçesindeki Atatürk büstüyle ilgili haber ve görüntü yayımlandı.

Bunun üzerine Keşan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce sağlık meslek ve imam hatip lisesi olarak kullanılan binanın önünde bulunan Atatürk büstü hakkında çıkan haberle ilgili 11 Eylül 2019'da İlçe Emniyet Müdürlüğümüze konunun intikal etmesi üzerine, konunun araştırılması için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce kapsamlı olarak soruşturma ve inceleme işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecektir."

Mustafa Kemal Atatürk, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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