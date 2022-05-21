Keşan Kent Meydanı yapım ihalesi temmuz ayında gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Keşan Kent Meydanı yapım ihalesi temmuz ayında gerçekleştirilecek

21.05.2022 09:27
Keşan Kent Meydanı yapım ihalesi temmuz ayında gerçekleştirilecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Keşan Kent Meydanı Projesi'nin ihalesinin 1 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Keşan Kent Meydanı Projesi'nin ihalesinin 1 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin çehresini değiştirecek projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Görsel açıdan zengin, yeşili bol ve çevreye duyarlı şekilde bir proje hazırlandığını aktaran Helvacıoğlu, "Kafeleri, otopark alanları, satış noktaları ile Kent Meydanı'mız Keşan'ımıza yepyeni bir vizyon kazandıracak. Devletimiz ve hükümetimizin desteğiyle Keşan'ın ihtiyacı olan, yakışan işleri şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, planlı çalışmalarla ilçeyi marka şehir haline getirdiklerini bildirdi.

Meydanın yapım ihalesinin temmuz ayında yapılacağını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, Keşan tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan Kent Meydanı Projesi'nde emeği geçen Milletvekilimiz Sayın Dr. Fatma Aksal'a, İl Başkanımız Sayın Belgin İba'ya, İlçe Başkanımız Sayın Gürcan Kılınç'a ve Keşan Belediye Meclisimize teşekkür ediyoruz."

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Kaynak: AA

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