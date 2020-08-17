'Keşan Kent Müzesi' şehrin belleğini yansıtacak - Son Dakika

'Keşan Kent Müzesi' şehrin belleğini yansıtacak

'Keşan Kent Müzesi' şehrin belleğini yansıtacak Edirne'nin Keşan ilçesisin tarihini ve Keşanlılar'ın yaşayışlarını anlatacak Keşan Kent Müzesi, ilçenin belleğini yansıtmak adına şekillenmeye başlıyor.

'Keşan Kent Müzesi' şehrin belleğini yansıtacak

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesisin tarihini ve Keşanlılar'ın yaşayışlarını anlatacak Keşan Kent Müzesi, ilçenin belleğini yansıtmak adına şekillenmeye başlıyor. Yakında anfi tiyatrosundan atölyelerine kadar birçok farklı eklentisiyle 'Müze Keşan', şehrin yeni yaşam alanı olmaya hazırlanıyor.

Keşanlıların getirdikleri envanterlerin kabulüne devam eden Keşan Kent Müzesi'nin Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, müze kavramına yeni bir anlam yükleyen Kent Müzesi'ni anlattı: "Müze deyince bizim aklımıza soğuk, büyük yapılar gelir." diyen Avcı kent müzelerinin öyle binalar olmadığını belirterek "19'uncu yüzyıl başlarında ortaya çıkan kent müzeleri genelde arkeolojik ve etnografik eserleri sergileyen müzelerdi. Sonradan "Yeni Nesil Müze" dediğimiz nesne odaklı müzeler olmayı bırakıp insan odaklı müzeler haline dönüşmeye başladılar. Bu dönüşüm atölyelerle, eğitim çalışmalarıyla, sergilerle ve kütüphanelerle sağlandı. Yaşayan müzeler haline dönüştüler. Bizim müzemiz de öyle olacak." sözlerini kaydetti.

Keşanlı vatandaşların geçmişlerini yansıtmak adına getirdikleri eşyaların kabul ve teslim alınmasına devam ettiklerini kaydeden Aslı Avcı, içinden kolayca çıkılmayacak bir müze hayal ettiklerini söyleyerek, şu ifadelerde bulundu: "Kent müzesi olarak Keşan'ın 100 yılını sergilemeyi hedefliyoruz. Evlerinizde anneanne-dedelerinizin kullandığı kahve fincanından bakır tencereye, eski ütülerden daktilolara, hesap makinelerine kadar insanın hayatında ne varsa getirilebilir bir müze kent müzesi. Keşan'ın kültür, sosyal ve ekonomik hayatını yansıtacak her türlü malzemeye açığız.

Canlı, yaşayan bir müze hayal ediyoruz. Geldiğinizde 5 dakika gezip 'Evet, bunu da gördüm, gidebilirim' dediğiniz bir müze olmayacak. Müzemizin alt katı var. Alt kata atölyeler kurup, atölye çalışmaları yapacağız. Çocuklarla çömlek de, resim de yapacağız. Edirnekari de olacak, çini, cam, seramik gibi atölyelerimiz de olacak. Çünkü kent müzelerinin temel amacı kentin hafızasını ortaya çıkartmak ve bir kent belleği oluşturmak. Geçmişten aldığımız zanaatleri müzede bir araya getirerek günümüze aktaracağız.

Nefes alan bir yaşam merkezi olmayı hedeflediklerinin altını çizen Avcı, bu yolda müzenin dış alanını da kullanacaklarını dile getirdi. "Kent müzesinin büyük bir bahçesi var. Bahçede bir müze kafemiz olacak. Hem nostaljik hem de güncel sinema filmlerini gösterebileceğimiz bir açık hava sinemamız olacak. Sinemanın yan tarafını da 100-150 kişilik bir anfi tiyatro olarak tasarlayacağız. Bu tiyatroda şiir, müzik dinletileri yapılacak, çocuklar gelip okul gösterileri sunabilecekler. Belki arada nikah törenleri bile yapabiliriz. Buralı olan sanatçılarımız var." diyerek bu eserleri de bu müzede sergileneceğini kaydetti.

Son olarak dileyen herkesin envanter getirsin getirmesin, meraktan da olsa ziyaret için gelebileceklerini söyleyen Arkeolog Aslı Avcı, "Müze Keşan'ı kültür merkezi ya da bir kampüs gibi düşünmeliyiz. Binamız Keşan Kent müzesi ama bina içerisinde bir kent araştırma merkezimiz de olacak. Seminerler, sempozymlar düzenleyeceğiz. Hep birlikte bir Keşan kitabı yapacağız. Keşanlılar sürekli müzeye gidip gelecekler ve projenin merkezinde olacaklar. Keşan Kent müzesinin kapıları herkese açık. Biz hep burdayız. Çayımız, kahvemiz de var her zaman herkesi bekliyoruz.

Keşan Kent Müzesi, Müze Keşan Keşan'ın aydınlık yüzü ve Keşanlıların yeni buluşma mekanı olacak." diyerek davette bulundu.

'Keşan Kent Müzesi' şehrin belleğini yansıtacak

Edirne, Keşan, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Keşan Kent Müzesi' şehrin belleğini yansıtacak - Son Dakika
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