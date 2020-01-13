Keşan merkezinde 2 çocuğun atla gezisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keşan merkezinde 2 çocuğun atla gezisi - Son Dakika

Keşan merkezinde 2 çocuğun atla gezisi

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçe merkezinde dün akşam atla gezen 2 çocuk görenleri şaşırttı.

Keşan merkezinde 2 çocuğun atla gezisi, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçe merkezinde dün akşam atla gezen 2 çocuk görenleri şaşırttı. Bu anlar cep telefonları ile görüntülendi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan Artı Çarşı önünde dün akşam saatlerinde beyaz bir atın üzerinde 2 çocuğun gezdiğini görenler, şaşkınlık yaşadı. Çevredekilerden bazıları çocukların atla dolaşmasını cep telefonlarıyla kaydetti. Çocuklar kendilerini görüntüleyen bir kadının 'Babanın haberi var mı?' sorusuna 'Var, annemin de var' cevabını verdi. At üstündeki çocuklar daha sonra gözden kayboldu.


Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:50 Kaynak: DHA
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