Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelecek yıl açılacak "tarım bölümü" açılacak - Son Dakika
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Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelecek yıl açılacak "tarım bölümü" açılacak

17.06.2022 16:17
Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelecek yıl açılacak "tarım bölümü" açılacak

TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelecek yıl açılacak "tarım bölümü" öğrenci alacak.

TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelecek yıl açılacak "tarım bölümü" öğrenci alacak.

Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki bölüm tanıtımıyla ilgili düzenlenen programda bölümde eğitim alacak öğrencilerin uygulamalı eğitim alacaklarını belirtti.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da yaptıkları konuşmada bölümün bölge tarımına katkısı olacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İlhan Saz, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelecek yıl açılacak 'tarım bölümü' açılacak - Son Dakika

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