Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı , Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da yaptıkları konuşmada bölümün bölge tarımına katkısı olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelecek yıl açılacak 'tarım bölümü' açılacak - Son Dakika

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