Keşan pazaryerinde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Helvacıoğlu, pazaryeri esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti, tedbirlerle ilgili uygulamaları yerinde inceledi.

Vatandaşlara maske de dağıtan Helvacıoğlu, tedbirlerin açık ve net olduğunu, herkesin uygulaması gerektiğini söyledi.

Salgının temastan beslendiğini belirten Helvacıoğlu, "Sağlığınızı korumak ve sevdikleriniz ile güzel günler yaşamak için lütfen maskelerinizi takınız. Keşanımızda cumartesi günleri kurulan halk pazarımız salgın tedbirleri kapsamında 19: 00'a kadar açık kalacak. Tüm vatandaşlarımızdan bu sürece hassasiyetle yaklaşmalarını temenni ediyoruz. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız." ifadelerini kullandı.