Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret' - Son Dakika

Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret'

08.12.2020 17:05
Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret', System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyünde üretilen ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başvurusu yapılan Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret' alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyünde üretilen ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başvurusu yapılan Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret' alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, 2019 yılında başlatılan süreç ile hazırlanan başvuru dosyası, Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim edildi. Trakya Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret' alınması ile ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, Keşan Siğilli bamyasının lezzetini, ekildiği bölgenin toprak yapısı ve iklim koşullarından aldığı belirtilerek, "Ekim alanlarında organik tarım yapılması, bamyanın tercih edilmesine katkı sağlıyor. Siğilli köyünde üretilen bamya, pazarlarda aynı adla satılıyor" denildi.

'HEM ÜRETİCİ HEM TÜKETİCİ KORUNMUŞ OLACAK'Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu kaydederek, "Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük öneme sahip coğrafi işaretler kalitenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz ediyor. Yerel kalkınmanın dinamiği olan üreticilerimizin ürünlerini pazarlama konusunda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz. Coğrafi işaret tescili alan ürün hem daha yüksek fiyattan satılabilecek hem de pazar sıkıntısı çekmeyecek. Böylece üreticilerin yaşadığı sıkıntılar sona erecek. Burada hem söz konusu üretici hem de tüketici korunmuş olacak" dedi.  'TRAKYA'DA 12 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARET ALDI'

Trakya'da coğrafi işaret konusunda farkındalığın artırılması ve yöresel ürünlere coğrafi işaret alınması amacıyla bir dizi çalışma yaptıklarını belirten Şahin, "Ajans olarak bu konuyu gündemimize aldığımızda bölgemizde coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 6 idi. Bu ürünlerimiz, Edirne tava ciğeri, Keşan satır et, İpsala pirinci, Edirne beyaz peyniri, Kırklareli hardaliyesi ve Malkara eski kaşar peyniriydi. Bu sayı Aralık ayı itibarıyla 12'ye yükseldi. Bunların 6'sı Edirne'den, 1 tanesi Kırklareli'den, 5 tanesi de Tekirdağ kaynaklıdır. Hali hazırda başvurusu yapılmış, süreci devam eden ürün sayımız ise 12'dir. Keşan Siğilli bamyası ile ilgili süreci oldukça iyi yöneten Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ve ajans çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kurumlarımızla birlikte Trakya'ya değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret'
Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret'
Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret'
Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret'
Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret'

Trakya Bölgesi, Ticaret, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç, Ahmet Çakar'ın hakemlerle ilgili sözleri sonrası TFF ve MHK'ya çağrı yaptı Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Kaçırılan kızına kavuşan anne: 4 yıldır sevmek, koklamak hayali kuruyordum Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim
Son Dakika: ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi Son Dakika: ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi         
17:02
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer'in koronavirüs aşısıyla ilgili ilk analiz: Acil kullanım kurallarına uyumlu ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer'in koronavirüs aşısıyla ilgili ilk analiz: Acil kullanım kurallarına uyumlu         
16:50
Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu         
16:17
ABD'de polis, ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı         
15:58
Hindistan'da yolsuzluk iddialarını haberleştiren muhabir evinde diri diri yakıldı Hindistan'da yolsuzluk iddialarını haberleştiren muhabir evinde diri diri yakıldı         
15:43
Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti         
15:15
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım         
14:42
4 kız sporcuya cinsel istismarda bulunan kick-boks antrenörü, 71 yıl hapis cezası aldı 4 kız sporcuya cinsel istismarda bulunan kick-boks antrenörü, 71 yıl hapis cezası aldı         
14:11
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu         
13:30
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 17:11:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Keşan Siğilli bamyasına 'coğrafi işaret' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei