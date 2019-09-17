Keşan ticaret borsası'ndan büyükbaşlarda 'salgın' hastalık uyarısı
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EDİRNE'nin Keşan ilçe Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, Edirne Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararı gereği Enez ve Meriç ilçelerindeki büyükbaşlarda salgın hastalık görüldüğünden, bu ilçelerden getirilecek hayvanların yarın kurulacak hayvan pazarına alınmayacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:06 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Keşan
ilçe Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, Edirne
Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararı gereği Enez
ve Meriç
ilçelerindeki büyükbaşlarda salgın hastalık görüldüğünden, bu ilçelerden getirilecek hayvanların yarın kurulacak hayvan pazarına alınmayacağı bildirildi.
Keşan Ticaret Borsası'ndan konuyla ilgili olarak 'önemli duyuru' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Edirne Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararı gereği ilimiz Enez ve Meriç İlçelerinde Büyükbaş hayvanlarda salgın hastalık görüldüğünden Çarşamba günleri kurulan borsamız büyükbaş canlı hayvan pazarına Enez ve Meriç ilçelerinden gelecek hayvanlar pazara alınmayacaktır. Mağduriyet yaşamamanız için gerekli tedbirin alınmasını rica ederiz."
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