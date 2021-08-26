Keşan TSO aşı kampanyası düzenledi - Son Dakika

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Kovid-19 aşı kampanyası gerçekleştirildi.

Keşan TSO hizmet binasında 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen aşı kampanyasında, Keşan TSO üyelerine, çalışanlarına ve yakınlarına randevusuz Sinovac ve BioNTech aşıları yapıldı.

Keşan TSO Meclis Başkanı Orkun Özkaya, herkesi aşı olmaya davet etti.

Yaz sezonunun geride kalmak üzere olduğunu, bundan sonra kapalı ortamlara girişlerin başlayacağını belirten Özkaya, "Bu anlamda eskiye dönmemek, işyerlerimizin kapanmaması, sağlıklı bir şekilde çalışmak için herkesi aşıya davet ediyoruz." dedi.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan da aşılama çalışmalarının iyi gittiğini vurgulayarak,"18 yaş ve üzeri aşılama seviyesinde yüzde 75'e vardık. Keşan TSO olarak oda üyelerimiz, çalışanları ve yakınlarına randevusuz bir şekilde aşı olmalarına imkan tanıdık. Aşı olmayan herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Ailemizi, yakınlarımızı ve işletmelerimizi korumanın tek çaresi aşı." diye konuştu.