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Keşan TSO, "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katılacak

1 saat önce

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, 19-21 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek, "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katılacaklarını bildirdi.

Keşan TSO,

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, 19-21 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek, "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katılacaklarını bildirdi.

Şapçı, yaptığı açıklamada, bölgenin coğrafi işaret almış ve çalışmaları devam eden ürün ve lezzetlerini tüm Türkiye'ye tanıtmak için Ankara'da olacaklarını söyledi.

Herkesi ATO Congresium'da açacakları standa davet eden Şapçı, şöyle konuştu:

"Çeribaşı kirazı, Siğilli bamyası, Mahmutköy fasulyesi ve AB coğrafi işaret tescilli İpsala pirincinin coğrafi işaret çalışmalarının tamamlanmasıyla, bölgenin güçlü ürünleri tescillenmiş olacak. Coğrafi işaretlerimizin çoğalmasıyla marka bilinci ve önemi arttı. Günümüzde kalitenin, lezzetin, doğallığın, yöreselliğin ve gelenekselliğin ön plana çıkması ve tercih sebebi olması; yakın gelecekte bölge üreticimize daha büyük getiri sağlarken, markalarımıza aranan ürün niteliği sağlayacaktır."

Ankara, Eylül, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:54 Kaynak: AA
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