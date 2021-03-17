Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Urgan: "Turizm çalışanlarının öncelikli aşılanması sevindirici" - Son Dakika

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyesi Uğurcan Urgan, turizm çalışanlarının öncelikli aşılanacak olmasının sektörün beklentisini yükselttiğini söyledi.

Urgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığı ile "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi" nin hayata geçirilecek olmasının turizm çalışanlarını sevindirdiğini belirtti.

Aşı uygulamasıyla turizm sektörünün 2021 yılına ilişkin beklentisinin yükseldiğini belirten Urgan, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını her sektörü olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıl uygulanan güvenli turizm sertifikasının bölge turizmine sağladığı olumlu yansımaları gördük. Turizm çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması kararı da bu uygulamayı destekleyerek gerek yabancı gerekse yerli turist açısından olumlu karşılanacak, turizm sektörüne nefes olacaktır. Getirilen sistemle turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalması amaçlamakta. Yaklaşan yeni turizm sezonunda da pandemi tedbirlerini uygulayarak kültürün, tarihin, yeşilin deniz-kum ve güneşle bir arada olduğu Saros'umuzda misafirlerimizi sağlıklı bir şekilde ağırlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."