Son Dakika Haberleri: Keşan ve Çorlu "Kardeş Oda" Protokolü İmzalandı

Keşan ve Çorlu "Kardeş Oda" Protokolü İmzalandı

1 saat önce

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Çorlu TSO arasında "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.

Keşan ve Çorlu
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Çorlu TSO arasında "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, odada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çorlu TSO'yu örnek aldıklarını belirtti.

Çorlu TSO'nun 7 bin üyesi ile Trakya'nın en büyük ticaret ve sanayi odası olduğunu aktaran Şapçı, "Lider pozisyonda, birlikte neler yapabiliriz önce onları konuştuk. Bu bağlamda iki odanın kardeş oda olma protokolünü imzalamaya karar verdik. Bizi kırmadığı için TSO başkanına ve meclis üyelerine teşekkür ediyoruz."diye konuştu.

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan da Keşan TSO'nun her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bize katılım sağlayarak güç verdiler. İki ilçemizde, ilçe statüsünden çok büyük ölçüye ulaşmış ve sorunlarımız aynı. İnşallah bundan sonra ortak bir yol haritamız olur. İki odada bölgesini ve üyelerini Türkiye'ye faydalı projeler bir araya koyacağımıza inanıyoruz. Bundan sonra Trakya'da tek oda gibi görüneceğiz. İmkanlarımızı birleştirip beraber projeler yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.

Toplantıya, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf, Keşan TSO Meclis Başkanı Orkun Özkaya, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ve her iki odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Çorlu, Keşan, Ekonomi
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