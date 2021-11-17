Keşan Vergi Dairesi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Keşan Vergi Dairesi'nin arşiv bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğünün arşiv odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların binayı sarması üzerine personel tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında zarar gören dosyaların, 2002-2003 yıllarına ait miadını doldurmuş ve imha edilmesi gereken dosyalar olduğu belirtildi.