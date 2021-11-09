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Keşan Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için uyarıda bulundu - Son Dakika

Keşan Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için uyarıda bulundu

09.11.2021 16:24
Keşan Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için uyarıda bulundu

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yaptığı yazılı bir açıklama ile hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bu günlerde sokak hayvanları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklama şöyle;

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bu günlerde sokak hayvanları konusunda dikkatli olmalıyız. Araçların motor sıcaklığından dolayı özellikle kediler motor bölümüne, köpekler motorun alt kısımlarına yatmaktadırlar. Kazalara sebebiyet vermemek adına araçlarımızı çalıştırmadan evvel araç kaputuna birkaç kez vurarak motor kısmında ya da altında yatan bir hayvan var ise uyarılmasına yardımcı oluruz. Aksi takdirde kaput içerisine giren ya da altında yatanhayvanlar zarar görebilirler.

Köpekler ve kediler soğuktan ölmez, açlıktan ölür.Soğuk havalarda köpekler 17 saat, kediler 6 saat aç kalırsa, enerjisi tükenir ve hayvanın vücut ısısı düşer. Vücut ısı kaybına bağlı ölüm riski oluşur. Merdiven altları ya da kuytu kenar yerlere karton, tahta palet ya da eski kullanılmayan kumaş, battaniye koyarak hayvanların bu soğuk günlerde barınmalarına yardımcı olabilirsiniz. Kuşlar içinde pencerelerimizin önüne ekmek kırıntıları ya da bulgur tarzı kuşların yiyebileceği besinler konulabilir.

Sokak hayvanları çöplerdeki atık yiyecekler ile hayatlarını idame ettirmektedirler. Yemek artıklarının bozuk ve fazla soğan ihtiva eden yemekler olamamasına dikkat edilmelidir. Soğan kedi ve köpekler için öldürücü olabiliyor. Aynı şekilde bozuk yiyeceklerde hayvanlarda gıda zehirlenmesine yol açabilir. Sokak hayvanları için konan suları sık sık değiştirilmeli ve kaplarının içerisine damlatılacak olan birkaç damla zeytin yağı suların donmasının önüne geçecektir.

Sokak Hayvanları, Yemek Tarifi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için uyarıda bulundu - Son Dakika


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