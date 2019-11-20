Son Dakika Haberleri: "Keşanlı Ali"nin ilk günden tespihini kırdılar
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"Keşanlı Ali"nin ilk günden tespihini kırdılar

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı heykellere zarar verildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı heykellere zarar verildi.

Keşan Belediyesi ilçe sokaklarına, Keşanlı Ali, terzi ve yazar heykelleri yerleştirildi. Ancak Keşanlı Ali heykelinin tespihi ile bir terzinin tasvir edildiği heykeldeki iğnenin kırıldığı görüldü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerleştirilen heykellere "ilk günden" zarar verilmesine üzüldüğünü söyledi.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmeye alındığını ifade eden Helvacıoğlu, "Keşanlı Ali'nin tespihini çalmışlar, heykele zarar vermişler, Terziler Sitemizin önündeki terzi heykelimize de zarar vermişler. İlk günden daha bunun yapılması insanlığa sığmaz ama biz Keşan'ımızı güzelleştirmekten, Keşan için çalışmaktan yılmayacağız. Heykellere zarar verenlerin bulunması için çevredeki kameralar inceliyor." diye konuştu.

Helvacıoğlu, heykellere zarar verenlerle ilgili araştırma yapıldığını belirterek "Bu olay bizi üzdü, Keşanlı Ali tespihini de ön plana çıkaracak, tanıtacaktık. Keşanlı Ali heykelinin yanına Keşanlı Ali tespihi satan birini istihdam edecektik ama bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Çarşımızda bir de seyahat eden yazar heykeli var, onda bir zarar yok. Heykelleri en kısa sürede eski haline getireceğiz çalışmayla. Bunu yapanları konuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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