Üye Girişi
Keşanlı çocukların mutlu günü - Son Dakika

Keşanlı çocukların mutlu günü

02.12.2021 16:42
Keşanlı çocukların mutlu günü

KİSEV ilk etkinliğini, 3 Aralık "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Keşan Belediyesi, Engelsiz Yaşam Vakfı ve Türk Kızılay'ı iş birliğiyle Keşan'da yaşayan dört yüz engelli çocuğa okul kırtasiye malzemeleri, giysi ve ayakkabı hediye ederek gerçekleştirdi.

Etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp ile eşi Dr. Ayten Canalp, halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir ve Edirneli sinema sanatçısı Nuri Alço'da katılarak destek verdiler.

Keşan Kültür ve Sanat Merkezi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) ev sahipliğinde "Sevgiye Engel yok" sloganıyla düzenlenen etkinlikte dört yüz engelli çocuğa eğitim desteği ve çeşitli hediyeler verildi. Keşan Belediyesi, Engelsiz Yaşam Vakfı, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan ile hayırsever Keşanlı iş insanı Mustafa İsmet Mercan'ın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte günün önemi üzerine konuşmalar yapıldı ve katkıda bulunanlara plaketleri verildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp konuşmasında vakıf kültürünün toplumumuzda çok eski yeri olduğuna dikkat çekerek ihtiyaç sahibi kişilere mutlaka destek olunması gerektiğinin altını çizdi. Halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir ve Edirneli sinema sanatçısı Nuri Alço'nun katılarak destek verdikleri etkinlikte Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan da "Engelli bireylerin her zaman yanındayız. Ülkemizde yardım eli uzatılması bekleyen milyonlarca insanımız var. Bu tür etkinlikler ve yardımlar örnek olmalı ve daha çok sayıda yapılmalı" dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV)in kurucularından biri olan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise konuşmasında "Engelli öğrencimize eğitim desteği sağlamak için bir aradayız.Vakfımızın ilk etkinliğindeyiz.KİSEV Keşan'da toplumsal katkı sağlayacak, alan el ile veren eli, adalet ve güven çatısı altında buluşturacak bir vakıftır. Önemli, anlamlı ilk adımımızda, bizlere destek olan Türk Kızılay'ına, Engelsiz Yaşam Vakfı'na ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlar ile şahıslara Keşan halkının en derin teşekkür ve şükranlarımı sunarım" dedi.

Türk Kızılayı üç bin Keşanlı öğrenciye destek verecek…

Keşan Belediye başkanı Mustafa Halvacıoğlu Keşan'da daha pek çok okul çocuğunun eğitim desteğine ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan'da üç bin çocuk için giysi ayakkabı ve eğitim desteği vereceklerinin sözünü verdi. Türk Kızılayı'nın yardımı yine KİSEV aracılığı ile önümüzdeki günlerde Keşanlı çocuklara yapılacak.

Etkinliğin finalinde ise Şehit Polis Ahmet Can Ortaokulu öğrencileri "CanCan Müzik Grubu" mini konser verirken, Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir'de Keşanlı çocukları yanına alarak koro halinde seslendirdikleri şarkılarla renk kattılar.

Engelsiz Yaşam Vakfı, Engelli, Keşan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşanlı çocukların mutlu günü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı 16:39 Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı Esra Erol programında Yunus Ö. itirafları! İki kadın kendi adlarına kredi çekmek istediğini anlattı! 16:28 Esra Erol programında Yunus Ö. itirafları! İki kadın kendi adlarına kredi çekmek istediğini anlattı! Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım 15:25 Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

Son Dakika Haberleri
16:40 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber
16:39 Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
16:36 Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi
16:28 Esra Erol programında Yunus Ö. itirafları! İki kadın kendi adlarına kredi çekmek istediğini anlattı!
16:20 Son dakika: Benzine 44 kuruş zam geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
16:14 Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı cinsel saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
16:10 Bu atamalar gündem olacak! 4 büyükler isyan açıklamalarına çalışmaya başladı
16:08 Konda Genel Müdürü Ağırdır: İktidarla seçmeni arasında kalan tek motivasyon, dindarlık!
16:02 Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevi devralıyor: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak
15:57 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı
"Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar         
16:45
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi         
16:37
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!         
13:01
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 16:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: Keşanlı çocukların mutlu günü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement