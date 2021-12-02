Keşanlı çocukların mutlu günü - Son Dakika

Etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp ile eşi Dr. Ayten Canalp, halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir ve Edirneli sinema sanatçısı Nuri Alço'da katılarak destek verdiler.

Keşan Kültür ve Sanat Merkezi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) ev sahipliğinde "Sevgiye Engel yok" sloganıyla düzenlenen etkinlikte dört yüz engelli çocuğa eğitim desteği ve çeşitli hediyeler verildi. Keşan Belediyesi, Engelsiz Yaşam Vakfı, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan ile hayırsever Keşanlı iş insanı Mustafa İsmet Mercan'ın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte günün önemi üzerine konuşmalar yapıldı ve katkıda bulunanlara plaketleri verildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp konuşmasında vakıf kültürünün toplumumuzda çok eski yeri olduğuna dikkat çekerek ihtiyaç sahibi kişilere mutlaka destek olunması gerektiğinin altını çizdi. Halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir ve Edirneli sinema sanatçısı Nuri Alço'nun katılarak destek verdikleri etkinlikte Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan da "Engelli bireylerin her zaman yanındayız. Ülkemizde yardım eli uzatılması bekleyen milyonlarca insanımız var. Bu tür etkinlikler ve yardımlar örnek olmalı ve daha çok sayıda yapılmalı" dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV)in kurucularından biri olan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise konuşmasında "Engelli öğrencimize eğitim desteği sağlamak için bir aradayız.Vakfımızın ilk etkinliğindeyiz.KİSEV Keşan'da toplumsal katkı sağlayacak, alan el ile veren eli, adalet ve güven çatısı altında buluşturacak bir vakıftır. Önemli, anlamlı ilk adımımızda, bizlere destek olan Türk Kızılay'ına, Engelsiz Yaşam Vakfı'na ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlar ile şahıslara Keşan halkının en derin teşekkür ve şükranlarımı sunarım" dedi.

Türk Kızılayı üç bin Keşanlı öğrenciye destek verecek…

Keşan Belediye başkanı Mustafa Halvacıoğlu Keşan'da daha pek çok okul çocuğunun eğitim desteğine ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan'da üç bin çocuk için giysi ayakkabı ve eğitim desteği vereceklerinin sözünü verdi. Türk Kızılayı'nın yardımı yine KİSEV aracılığı ile önümüzdeki günlerde Keşanlı çocuklara yapılacak.

Etkinliğin finalinde ise Şehit Polis Ahmet Can Ortaokulu öğrencileri "CanCan Müzik Grubu" mini konser verirken, Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir'de Keşanlı çocukları yanına alarak koro halinde seslendirdikleri şarkılarla renk kattılar.