Son Dakika Haberleri: Keşanlı kadınlar şiddete karşı yürüdüler
Son Dakika Güncel Keşanlı kadınlar şiddete karşı yürüdüler - Son Dakika

Keşanlı kadınlar şiddete karşı yürüdüler

7 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşanlı kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Keşanlı kadınlar şiddete karşı yürüdüler, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşanlı kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir araya geldi. Şiddete karşı tek yürek olan kadınların, "kadına şiddete hayır" sloganları şehrin sokaklarında yankılandı.


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşü, Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bugün yapıldı. Şehitlik Parkı'nda başlayan yürüyüş ile beraber sloganlar atarak ilerleyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar kadına şiddete olan tepkilerini bir kez daha yüksek sesle dile getirdi. Kortejin içinde bulunan erkek katılımcılar da kadınlara destek verdi.


Çevreden geçen vatandaşların alkışlarıyla destek oldukları kadınların oluşturduğu kortej, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nın önüne geldi. Burada yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından basın bildirisi yapıldı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşma Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Öcal tarafından yapıldı. 25 Kasım'ın tarihisel sürecine dair açıklama yaparak sözlerine başlayan Öcal, şunları dile getirdi: "1985 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için Uluslararası Mücadele Günü ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren kadına olan şiddetin azalmadan devam ettiğine şahit oluyoruz. Kadına şiddet hayatın her safhasında ne yazık ki var, bazen sözle bazen şiddet ve tecavüzle. Daha da kötüsü sıkça rastladığımız kadın cinayetleri gün geçtikçe artıyor. Unutmamalıyız ki kadına şiddet olan bir toplumda medeniyetten söz edilmez. Kadınlar; eştir, candır, yoldaştır, annedir, en önemlisi onlar bir insandır."


Öcal'ın konuşmasının ardından Kent Konseyi Kadın Meclisi yöneticisi Nasip Çakır tarafından okunan "Hayatın İçinde Kadının Yeri" adlı şiirin ardından program son buldu. - EDİRNE

Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaybolan Zehra ve Korhan ile ilgili korkunç iddia: "Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış"
Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda, çocukken yaşadığı dramı anlattı Kayıp kadının öldürülüp, kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığı iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:49:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşanlı kadınlar şiddete karşı yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]