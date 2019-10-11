Son Dakika Haberleri: Keşanlı öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral için mektup yolladı
Son Dakika Yerel Keşanlı öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral için mektup yolladı

Keşanlı öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral için mektup yolladı

56 dakika önce

Keşanlı öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral için mektup yolladıEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren askerlere yazdıkları mektupları ve çizdikleri resimleri yolladı.

Keşanlı öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral için mektup yolladı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren askerlere yazdıkları mektupları ve çizdikleri resimleri yolladı.

Keşan'ın Çamlıca köyünde öğrenim gören 100 öğrenci bugün sabahın ilk saatlerinde PTT Keşan Şubesi'ne geldi. Ellerinde Türk Bayrakları ile postaneye giriş yapan öğrenciler, sınırda kahramanca görev yapan askerlerimize mektuplarını yollamak için sıraya girdi.

Gerçekleştirdikleri etkinlik ile ilgili açıklama yapan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz şunları söyledi: "Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren kahraman Türk ordumuz, Mehmetçiğimiz için bugün Keşan Çamlıca İlk ve Ortaokulu öğrencilerimiz mektup yazdılar ve göndermek için buradayız. Ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek adına, öğrencilerimiz böyle bir fikir ile yola çıkıp etkinlik düzenlediler toplamda 100 öğrenci ile etkinliğe katıldık. Hızlıca bakanlığımıza bunu aktardık ve bu konuda çok duyarlı olduğu için hemen bize dönüş yaptı ve bugün burada bunu gerçekleştiriyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun, her zaman ordumuzu daim eylesin" dedi.

Mehmetçik'in yanında olduklarını vurgulayan bir öğrenci şunları söyledi: "Onların orada tek kalmamasını istedim ve onları orada güldürmek için bir mektup yolladım. Çünkü onlar zor şartlar altında bizleri korumaya çalışıyor ve o şartların da zor olduğunu biliyorum. Ondan dolayı, güzel bir mektup yazdın ve güzel bir resim çizdim. Bundan gurur duyuyorum, çünkü vatanım için ben de savaşmak istiyorum, başarılar diliyorum".

Keşanlı öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral için mektup yolladı

Barış Pınarı Harekatı, Edirne, Suriye, Keşan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
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