Keşanlı üretici kadınlar kooperatifleşme yolunda ilerliyor

Keşanlı kadınlar el emeği üretimlerini kooperatifleşme ile değerlendirmeyi hedefliyor.

İzzetiye Mahallesi'nden kadınlar, kış mevsimi öncesinde makarna hazırlamak için çıktıkları yolda bir araya gelerek ürettikleri ürünleri kooperatif aracılığı ile satışa sunmak için hazırlıklara başladı.

Muhtar Erdoğan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretici kadınların üretimlerinin daha da değerlenmesi amacıyla AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'yla görüştüğünü söyledi.

Kadınların kooperatifleşmesini Milletvekili Aksal ve Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nun desteklediğini ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız daha sonra burada kadınlarımız için kooperatif kurmayı ve üretimin bu kooperatif üzerinden tüm Türkiye'ye yayılması için olanak sağlanmasını destekliyor. Bu üretim isteği, İzzetiye'yi Cumalıkızık'a çevirecek. Sayın Milletvekilimizin dediğine göre ürünlerimiz tescillenerek marketlere satılabilecek."

Üretim yapan kadınlardan Dilay Dülgeroğlu da kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.

Sosyal medyadan kurduğu "Odunlu peçka" isimli sayfadan satış yaptığını daha sonra diğer kadınlarında gruba katıldığını anlatan Dülgeroğlu, "Biz bu işe başlayalı 1 ay oldu ama şuan ürünlerimizin giderlerini karşılayabiliyoruz. İzmir ve Çorlu'ya ilk kargomuzu göndereceğiz. Antalya'dan sipariş verenler oldu. Kadının en büyük destekçisi yine kadınlardır. Bu konuda başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Nuray Kocaoğlu ise boş duran odasını dizayn edip üretim odası haline getirdiğini belirtti, kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.